МЗС: Україна підтримує резолюцію МАГАТЕ щодо Ірану

Україна підтримує резолюцію МАГАТЕ щодо Ірану.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ.

За його словами, на черговій сесії Ради керуючих МАГАТЕ було прийнято резолюцію щодо ситуації навколо іранської ядерної програми.

«Зазначена резолюція повною мірою відповідає підходам України щодо врегулювання іранської проблеми. Україна повністю підтримує зусилля МАГАТЕ та дипломатичні зусилля країн групи «5+1», спрямовані на отримання належних гарантій стосовно мирного характеру іранської ядерної програми», - сказав він.

За словами О.ДИКУСАРОВА, Україна вважає, що запорукою переведення іранського досьє у русло звичайної діяльності агентства є надання Тегераном вичерпних відповідей стосовно усіх нез`ясованих аспектів минулої ядерної діяльності, зокрема, тих, які можуть мати військову спрямованість.

О.ДИКУСАРОВ відзначив, що Україна дотримується думки про необхідність повного виконання Іраном резолюцій Ради безпеки ООН №1737, №1747, №1803, №1835 та №1929.

«Україна визнає невід`ємне право Ірану на мирне використання ядерної енергетики відповідно до статті 4 Договору про нерозповсюдження ядерної зброї», - додав він.