Наливайченко: «політбюро» ПР будує собі «комунізм» за народні гроші

Нинішній режим продовжує сталінську політику геноциду українського народу, заявив голова політради «Нашої України» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО під час виступу у Харкові з нагоди вшанування пам’яті жертв Голодомору – Геноциду 1932-1933 років.

Як повідомляє прес-служба партії «Наша Україна», на переконання В.НАЛИВАЙЧЕНКА, сучасні «сталіни» та «кагановичі» у владних кабінетах ведуть цілеспрямовану політику знищення українського гуманітарного простору – триває наступ на українську мову, історію, культуру та освіту.

«Останній яскравий приклад – прийняття так званого «закону про квоти», який передбачає зменшення квот на український продукт в ефірі радіо та телебачення», - наголосив він.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО назвав головним те, що повсюдно зневажаються соціальні права українських громадян. «Мільйони наших співвітчизників живуть за межею бідності, у той час, коли функціонери «політбюро» Партії регіонів народним коштом будують собі власний «комунізм» - купують вертольоти, шикарні авто, зводять відомчі палаци. В українців забирають і душу – український духовний світ, і тіло – позбавляють права на елементарний добробут. Це геноцид!», - заявив він.

«Я задоволений тим, що у 2010 році завдяки діям Служби безпеки України, яку на той час я мав честь очолювати, судом України визнано винними у Голодоморі Сталіна, Косіора, Молотова, Кагановича, Постишева, Чубаря та Хатаєвича. Їхня смерть не дала можливості їх покарати, але їхній злочин є юридично доведеним фактом, вироком усій комуністичній системі», - відзначив голова політради «Нашої України».

Він підкреслив, що історія справедливо ставить всі крапки над «і». «Всупереч «сталіним», Україна стала незалежною державою. Комунізм програв. Так само програє теперішній режим. Бо пам`ять про мільйони невинних жертв Голодомору-Геноциду не дозволить українцям повернутися у концтабір», - переконаний В.НАЛИВАЙЧЕНКО.