Міліція нарахувала вже 2 тисячі людей біля Кабміну

У міліції стверджують, що дії правоохоронців із запобігання встановленню наметів навпроти Будинку уряду учасниками акції протесту проти скасування пільг ліквідаторам аварії на ЧАЕС були правомірними.

Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, в учасників заходу є дозвіл на його проведення, але немає дозволу на встановлення наметів.

Щоб припинити порушення порядку, працівники міліції були змушені вдатися до дій із запобігання встановленню наметів. При цьому окремі громадяни чинили їм активний спротив, однак спроба затримати когось з правопорушників не вдалася через те, що за них вступилися народні депутати Михайло ВОЛИНЕЦЬ, Андрій ПАВЛОВСЬКИЙ та Юрій ОДАРЧЕНКО, як, як відомо, за чинним законодавством мають статус недоторканності, йдеться у повідомленні.

У міліції також зауважили, що в акції протесту беруть участь близько 2 тисяч чоловік.