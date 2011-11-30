Новий глава МВС: журналіста чіпати ніхто не буде

Міністр внутрішніх справ України Віталій ЗАХАРЧЕНКО вважає, що причиною проблем, які виникають на масових акціях, зокрема перешкоджання журналістській діяльності міліціонерами, є недосконалість законодавства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в ході круглого столу керівництва МВС з журналістами, присвяченого взаємодії і співпраці працівників міліції і представників ЗМІ.

"За проведення масових акцій ніхто не несе відповідальності. Мирні демонстрації, які відбуваються у країні, до кінця не врегульовані законом. Часом мирні демонстрації перетворюються на немирні. З погляду забезпечення журналістської діяльності ми зробимо все, буде відповідний наказ. Але проблема не лише в журналістах - там повинен бути чіткий порядок дій", - підкреслив В.ЗАХАРЧЕНКО.

За словами міністра, він підтримує позицію захисту прав журналістів на їх професійну діяльність. "Журналіста чіпати ніхто не буде", - пообіцяв він.

Глава МВС нагадав, що у Верховній Раді є законопроект, який пройшов перше читання, про організацію проведення масових акцій. "Давайте внесемо наші спільні пропозиції", - запропонував В.ЗАХАРЧЕНКО журналістам.