Захист просить Апеляційний суд випустити Тимошенко на волю

Захист колишнього прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО просить Апеляційний суд Києва, де розглядається скарга на вирок Ю.ТИМОШЕНКО у «газовій» справі, змінити їй запобіжний захід та провести повноцінне судове слідство в рамках розгляду апеляції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час судового засідання заявив адвокат Ю.ТИМОШЕНКО Юрій СУХОВ.

Він зазначив, що згідно з законодавством, судове слідство може проводитися на будь-якій стадії судового процесу, а тому він просить суд провести повноцінне судове слідство з викликом усіх свідків. Зокрема, про це йдеться у клопотанні адвокатів Ю.ТИМОШЕНКО, яке подано разом з апеляцією.

Також разом з апеляцією захистом Ю.ТИМОШЕНКО подані клопотання про розгляд справи із запрошенням ЗМІ, проведенням прямої трансляції та присутністю журналістів у залі.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня Печерський райсуд Києва засудив Ю.ТИМОШЕНКО до 7 років позбавлення волі перевищення влади і службових повноважень під час укладення газових контрактів з Росією у 2009 році.

Тим часом стан здоров’я Ю.ТИМОШЕНКО, яка з серпня знаходиться в СІЗО, останнім часом значно погіршився. Український омбудсман Ніна КАРПАЧОВА минулого тижня закликала керівництво країни надати екс-прем'єру медичну допомогу за межами СІЗО, оскільки, за її словам, Ю.ТИМОШЕНКО вже не може вставати з ліжка.

29 листопада екс-прем'єр-міністра перевели з камери до палати медико-санітарної частини СІЗО.