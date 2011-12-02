Опозиція хоче звести на спільній прес-конференції Азарова і Панькевича

Львівська «Батьківщина» закликає прем’єр-міністра Миколу АЗАРОВА та голову Львівської обласної ради Олега ПАНЬКЕВИЧА провести сьогодні у Львові спільну прес-конференцію та поінформувати населення регіону про стан виконання регіональної угоди щодо соціально-економічного розвитку Львівської області на 2009-2015 роки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі обласної організації ВО “Батьківщина”, у зверненні йдеться: «Сьогодні, 2 грудня, у голови Львівської обласної ради є унікальна можливість особисто запитати Миколу АЗАРОВА, чому уряд не виконує своїх зобов’язань та не фінансує угоду».

У львівській «Батьківщині» нагадують, що у 2009 році, коли прем’єр-міністром України була Юлія ТИМОШЕНКО, угода між урядом та Львівською облрадою була профінансована із державного бюджету на 105%, у 2010 році – лише на 33%. При цьому левова частка коштів за 2010 рік була профінансована у перші місяці 2010 року, коли Ю.ТИМОШЕНКО очолювала уряд.

«Закінчується 2011 рік, а в таблиці щодо стану фінансування угоди фактично одні «нулі», хоча в угоді зазначено, що зміна складу Кабінету міністрів або ради не тягне за собою відмову від виконання зобов`язань, визначених угодою, - йдеться у заяві. – У документі також вказано, що двічі на рік Львівська обласна рада повинна проводити аналіз стану виконання угоди, а також інформувати про це населення через ЗМІ».

Також у львівській «Батьківщині» нагадують, що Президент Віктор ЯНУКОВИЧ неодноразово говорив про важливість реалізації таких регіональних угод під час передвиборчої кампанії і під час приїзду до Львова у статусі глави держави. Зокрема, перебуваючи у Львові 27 травня 2010 року, В.ЯНУКОВИЧ заявив, що регіональну угоду між урядом М.АЗАРОВА та Львівщиною буде не лише виконано, а й перевиконано. Доповнення, які В.ЯНУКОВИЧ хотів внести до цієї угоди, стосувалось інвестиційної політики в регіоні, захисту від можливих повеней – будівництво дамб, доріг тощо.

«Якщо у держбюджеті немає коштів для потреб області, то треба сказати про це відверто, розірвати угоду та продемонструвати справжнє ставлення до жителів Львівщини, а обласній владі – визнати свою безпорадність у відстоювання інтересів громади», - йдеться у заяві

*** Угоду щодо соціально-економічного розвитку Львівської області між Кабінетом міністрів та Львівською облрадою було підписано у 2009 році з ініціативи тодішнього прем’єра Ю.ТИМОШЕНКО. Загальний обсяг фінансування на 2009-2013 роки заходів угоди становить 3,26 млрд. грн., у тому числі з державного бюджету – 1,84 млрд. грн.

Основні статті: реструктуризація та розвиток базових галузей промисловості; розвиток системи життєзабезпечення населених пунктів; створення ефективної системи у галузі охорони навколишнього природного середовища; збереження історико-культурної спадщини.