Суркіс: справа Тимошенко не вплине на спортивний аспект Євро-2012

Президент Федерації футболу України Григорій СУРКІС вважає, що справа колишнього прем'єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО не вплине на проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Г.СУРКІС сказав на прес-конференції в Києві.

Г.СУРКІС нагадав, що вже давно залишив політичну діяльність, щоб повністю акумулювати свої зусилля на футбольних справах.

За словами президента ФФУ, справа Ю.ТИМОШЕНКО, безумовно, є важливою, оскільки вперше в Україні до кримінальної відповідальності притягується колишній прем'єр-міністр.

«Я сподіваюся, що її (Ю.ТИМОШЕНКО) адвокати матимуть можливість довести її невинуватість у встановленому судом порядку», - сказав Г.СУРКІС.

При цьому він висловив думку, що ця справа не вплине на проведення в Україні Євро-2012.

«Але я не думаю, що це зможе вплинути на спортивний аспект проведення турніру», - сказав Г.СУРКІС.

Як повідомляв УНІАН, після винесення в жовтні ц.р. звинувачувального вироку в справі Ю.ТИМОШЕНКО про перевищення повноважень при підписанні газових контрактів із Росією деякі європейські політики висловлювали думку про необхідність відібрати в України право на проведення фіналу Євро-2012.