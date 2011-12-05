Богатирьова їде до Китаю

5 - 9 грудня секретар Ради національної безпеки та оборони України Раїса БОГАТИРЬОВА здійснить робочий візит до Китайської Народної Республіки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі РНБО, захід заплановано на виконання доручення Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та у зв’язку із запрошенням члена Державної ради КНР, міністра громадської безпеки Китаю МЕН Цзяньчжу.

У ході візиту заплановані зустрічі Р.БОГАТИРЬОВОЇ із міністром громадської безпеки КНР, а також із заступником голови КНР СІ Цзіньпіном, міністром охорони здоров’я КНР ЧЕНЬ Чжу та керівництвом міста Шанхай.

Також Р.БОГАТИРЬОВА візьме участь у роботі науково-тематичного круглого столу «Історія та сучасність українсько-китайської дипломатії. Шлях до стратегічного партнерства: здобутки, проблеми та перспективи», що відбудеться у Китайській академії суспільних наук (Пекін).