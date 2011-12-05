Мартиненка обрано до ради партії Яценюка

Народного депутата, голову фракції «Наша Україна – Народна самооборона» Миколу МАРТИНЕНКА обрано до ради партії «Фронт змін».

Як пише газета «КоммерсантЪ», учора в Києві в центральному офісі партії «Фронт змін» відбувся закритий з'їзд.

"Виникла необхідність затвердити деякі зміни, для яких з'їзд процедурно обов'язковий", - розповів виданню співрозмовник. Головною зміною стало обрання до керівних органів партії народного депутата, голову фракції НУ-НС М.МАРТИНЕНКА.

Цю інформацію газеті підтвердив член політради «Фронту змін» Андрій ПИШНИЙ: "Микола МАРТИНЕНКО, а також член ради Дніпропетровської обласної організації «Фронт змін» Леонід СЕРГІЄНКО були включені до складу ради партії".

Іншим рішенням з'їзд виключив з ради Ярослава ДЕМЧЕНКОВА й Андрія МАРТЕНСА, уточнили виданню в секретаріаті «Фронту змін». "Трохи раніше вони відійшли від участі в активній партійній діяльності", – пояснив мотиви такого рішення А.ПИШНИЙ. Як пише «КоммерсантЪ», насправді ж А.МАРТЕНС, який очолював раніше фракцію «Фронту змін» у Полтавській міськраді, не лише знизив партійну активність, а й зовсім вийшов зі складу «Фронту змін» наприкінці травня 2011 року.

А.ПИШНИЙ запевняє, що з'їзд проводився в закритому режимі, без участі преси, у зв'язку з тим, що "на ньому розглядалися питання винятково організаційного характеру, і жодних політичних рішень не передбачалося". Водночас у прес-службі партії відзначають, що захід не обмежився організаційно-кадровими питаннями. "На з'їзді «Фронту змін» було затверджено принципи розвитку молодіжного крила й участі жінок у діяльності партій", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому вчора увечері.