Шести чорнобильцям, які голодують біля Кабміну, викликали «швидку»

Шести чорнобильцям, які голодують біля Кабінету міністрів України, сьогодні вранці викликали «швидку допомогу».

Про це повідомив УНІАН керівник акції чорнобильців Микола КОСТЄВ.

Він повідомив, що шести чорнобильцями з учорашнього вечора було зле і вони непритомніли. Після цього сьогодні вранці їм викликали «швидку допомогу», але від госпіталізації усі вони відмовились.

За словами одного із голодуючих Олександра СМАГЛОВА, «невідомо, що там дадуть (у «швидкій» - УНІАН)… Це ж ми спимо на листі, але «Зеленбуд» уже приглядається до нього, щоб вивезти».

Також він повідомив, що раніше кільком голодуючим було зле, але «швидку» їм не викликали.

За словами О.СМАГЛОВА, очікується, що сьогодні та завтра до голодуючих приєднаються чорнобильці із Лисичанська та Луганська.

На даний час у Маріїнському парку голодують близько 20 чорнобильців. Тут чергує машина «швидкої допомоги», але лікарі відмовляються спілкуватися з журналістами, зазначаючи, що прокоментувати цю ситуацію зможе лише їхнє керівництво.