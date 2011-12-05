У Ющенка відповіли на «курку» Кравчука

Висловлювання першого Президента України Леоніда КРАВЧУКА на адресу свого колеги – третього Президента Віктора ЮЩЕНКА є некоректними.

Про це у коментарі УНІАН сказала речник В.ЮЩЕНКА, член політради партії «Наша Україна» Ірина ВАННИКОВА, говорячи про інтерв’ю Л.КРАВЧУКА радіо "Свобода".

«На мою думку, негідно першому Президенту України, до якого я ставлювся з повагою, як до історичної постаті, спускастися до рівня лайлививої риторики, суб’єктивних та емоційних оцінок свого колеги - Президента Віктора ЮЩЕНКА», - наголосила вона.

І.ВАННИКОВА зауважила, що зараз би не хотіла перераховувати усі позитиви п’ятирічного президентства В.ЮЩЕНКА, як і вважає недоречним згадувати усі негаразди та проблеми президентства Л.КРАВЧУКА.

«Президента ЮЩЕНКА обрали мільйони українців, як, власне, свого часу і Леоніда КРАВЧУКА. Коли перший Президент ображає третього Президента - він ображає вибір українських громадян та українську історію. На жаль, часом людський вимір у підході до оцінки історії не дає можливості оцінити реальні масштаби історичних подій. Маю на увазі Помаранчевий майдан і його лідера - Віктора ЮЩЕНКА», - підкреслила його речник.

Як відомо, в інтерв’ю радіо «Свобода» Л.КРАВЧУК сказав» «Ющенко – такий Президент, як з мене курка. Я не ходив на Майдан, бо я знав, що вони пустомелі. Я казав, а мені не вірили… Обманути людей можна дуже просто. Віктор ЮЩЕНКО нормальна людина, тільки він ненормальний Президент. Не кожен може бути Президентом. Він випадково був обраний Президентом. Як людина він нормальна. Він, скажімо, проголошував українські гасла, він говорив про Голодомор. Він говорив про мову, він говорив про європейський вибір. Говорив і вірив у це. А зробити не міг».