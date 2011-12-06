БЮТ і НУНС вимагають змінити закон на користь Тимошенко й Луценка

Фракції "БЮТ-Батьківщина" і НУ-НС наполягатимуть на тому, аби вже 6 грудня Верховна Рада України розглянула законопроекти щодо приведення чинного законодавства у відповідність з резолюцією Європарламенту.Як передає кореспондент УНІАН, про це вчора на брифінгу повідомив заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО.

За його словами, йдеться про три законопроекти, які має розглянути Верховна Рада, і основна їхня частина стосується декриміналізації 365 та 364 статей Кримінального кодексу України.

«У Європейському парламенті є чітка позиція, яка вимагає, аби судовий процес, який відбувається по відношенню до Юлії ТИМОШЕНКО та Юрія ЛУЦЕНКА, проходив у відповідності зі стандартами справедливості, неупередженості, прозорості та незалежності», - сказав М.ТОМЕНКО.

Він нагадав, що на засідання Апеляційного суду Києва у справі Ю.ТИМОШЕНКО не були допущені журналісти, що є порушенням пункту 6 резолюції Європарламенту.

«Наш підхід такий – взяти до уваги резолюцію Європейського парламенту і привести у відповідність і законодавство України, і відповідні дії правоохоронних органів до рішення Європейського парламенту», - сказав М.ТОМЕНКО.

Віце-спікер також розкритикував дії керівництва Генеральної прокуратури щодо святкування 1 грудня Дня прокуратури.

«Українська влада 1 грудня провела засідання Апеляційного суду з порушенням вимог Європарламенту, а ввечері наші прокурори запросили московського авторитета та вирішували, «амністію» їм співати чи «братва, не стреляйте друг в друга», - додав віце-спікер.

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня Європарламент схвалив доповідь щодо рекомендацій Раді ЄС, Єврокомісії та Європейській службі зовнішніх дій стосовно угоди про асоціацію з Україною.

ЄП рекомендував цим інституціям визнати прагнення України стати членом ЄС за умови відповідності критеріям демократії та допомогти Україні у проведенні реформування Конституції та виборчого законодавства. Депутати закликали українську владу надати можливість колишньому прем’єр-міністру України Ю.ТИМОШЕНКО та іншим опозиційним лідерам використати їхнє право на повноцінну участь у політичних процесах, “як зараз, так і під час наступних виборів в Україні”.

Європарламент виступив за парафування угоди про асоціацію з Україною в цьому році та її підписання – в наступному. Водночас ЄП закликав передбачити механізми призупинення дії угоди про асоціацію між Україною та ЄС у випадку порушень Києвом демократичних принципів.

Європарламент також виступив за активну роботу зі встановлення безвізового режиму з Україною.

Крім того, євродепутати хочуть посилити співпрацю з Україною в енергетичній галузі й виступили за надання Києву допомоги у «газових» переговорах з Москвою.

Також ЄП закликав українську владу продовжити реалізацію політичних та економічних реформ.