У ПР не розчули «шантажу» Великобританії

Заява представництва Великобританії щодо того, що звільнення з-під арешту лідерів опозиції є обов`язковою умовою підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом - позиція, яку ми поважаємо.

Про це повідомив представник президента у Верховній Раді Юрій Мірошниченко в ефірі телеканалу ТВі, коментуючи заяву посла Великобританії в Україні Лі Тернера щодо звільнення Тимошенко.

"Ми не сприймаємо позицію наших європейських колег, як шантаж… Ми сприймаємо це як позицію наших колег і наших сусідів. І звісно ми її поважаємо", - повідомив представник президента.

"Що стосується ситуації довкола Тимошенко - це дуже і дуже важке питання і важка дилема", - зазначив він.

Як відомо, Велика Британія називає звільнення з-під арешту лідерів опозиції обов`язковою умовою підписання угоди про асоціацію України з Європейським Союзом.

Українська правда