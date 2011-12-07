Опозиції знадобилася перерва

10:51, 07 грудня 2011
Політика
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БЮТ наполягає на декриміналізації Тимошенко

У засіданні Верховної Ради України оголошено перерву до 11.05.

Як передає кореспондент УНІАН, перерву було оголошено на вимогу фракцій "БЮТ-Батьківщина" та НУ-НС.

Під час перерви відбудуться консультації лідерів фракцій щодо сьогоднішнього порядку денного.

Зокрема, фракція "БЮТ-Батьківщина" продовжує наполягати на тому, аби парламент ухвалив закон щодо декриміналізації статті Кримінального кодексу, за якою засуджено екс-прем’єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО.

 

 

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