Опозиції знадобилася перерва

БЮТ наполягає на декриміналізації Тимошенко

У засіданні Верховної Ради України оголошено перерву до 11.05. Як передає кореспондент УНІАН, перерву було оголошено на вимогу фракцій "БЮТ-Батьківщина" та НУ-НС. Під час перерви відбудуться консультації лідерів фракцій щодо сьогоднішнього порядку денного. Зокрема, фракція "БЮТ-Батьківщина" продовжує наполягати на тому, аби парламент ухвалив закон щодо декриміналізації статті Кримінального кодексу, за якою засуджено екс-прем’єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО.

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