Опозиції знадобилася перерва
10:51, 07 грудня 2011Політика
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БЮТ наполягає на декриміналізації Тимошенко
У засіданні Верховної Ради України оголошено перерву до 11.05.
Як передає кореспондент УНІАН, перерву було оголошено на вимогу фракцій "БЮТ-Батьківщина" та НУ-НС.
Під час перерви відбудуться консультації лідерів фракцій щодо сьогоднішнього порядку денного.
Зокрема, фракція "БЮТ-Батьківщина" продовжує наполягати на тому, аби парламент ухвалив закон щодо декриміналізації статті Кримінального кодексу, за якою засуджено екс-прем’єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО.
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