Із двох справ проти Тимошенко зробили одну

Дві кримінальні справи проти екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО щодо діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України» об’єднано в одне провадження.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.

Зокрема, як нагадали в ГПУ, у провадженні Головного слідчого управління СБУ перебуває кримінальна справа за обвинуваченням Ю.ТИМОШЕНКО у вчиненні у 1996-2000 роках замаху на розтрату коштів державного бюджету України у сумі 405,5 млн. дол.

Крім того, у провадженні Головного слідчого управління Державної податкової служби України перебуває кримінальна справа за обвинуваченням Ю.ТИМОШЕНКО в організації приховування валютної виручки у сумі понад 165 млн. дол., незаконного відшкодування бюджетних коштів та ухилення від сплати податків на загальну суму більше 47 млн. грн. шляхом запровадження фінансової схеми щодо розрахунків за товарно-матеріальні цінності корпорацією ЄЕСУ та приховування отриманих від підконтрольних їй офшорних компаній доходів, які використані для особистого збагачення.

Враховуючи, що злочини вчинені однією особою, 6 грудня Генеральною прокуратурою України підслідність всіх зазначених злочинів визначено за слідчими Служби безпеки України, йдеться в повідомленні.

Головним слідчим управлінням СБУ справи об`єднано в одне провадження та створено спільну слідчу групу, поінформували в Генпрокуратурі.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні СБУ порушила стосовно Ю.ТИМОШЕНКО кримінальну справу за покладання боргів корпорації ЄЄСУ на бюджет України.

Слідство обвинувачує Ю.ТИМОШЕНКО у тому, що вона перевела борг ЄЕСУ перед Міноборони Росії на суму 405 млн. 500 тис. дол. на державний бюджет України.

На початку листопада Державна податкова служба поновила розслідування у чотирьох кримінальних справах щодо діяльності корпорації ЄЕСУ, в яких фігурує Ю.ТИМОШЕНКО. Ці справи пізніше були об’єднані в одне провадження.

Довідка УНІАН. Ю.ТИМОШЕНКО в 1995-1997 роках очолювала корпорацію ЄЕСУ.

У червні цього року Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що не має жодних боргів перед Міністерством оборони Російської Федерації.