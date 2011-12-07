Печерський суд розпочав розгляд скарги адвокатів Кучми

Печерський районний суд Києва сьогодні розпочав розгляд скарги адвокатів колишнього Президента України Леоніда КУЧМИ на порушення стосовно нього кримінальної справи.

Як передає кореспондент УНІАН, розгляд скарги розпочато за відсутності деяких учасників процесу, викликаних до суду повісткою.

Зокрема, на сьогоднішнє судове засідання був викликаний екс-майор Управління Держохорони Микола МЕЛЬНИЧЕНКО, колишній голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ, потерпіла - мати журналіста Георгія Гонгадзе Леся ГОНГАДЗЕ, вдова Мирослава ГОНГАДЗЕ та адвокат Андрій ФЕДУР.

На початку судового засідання адвокати М.МЕЛЬНИЧЕНКА Павло СИЧОВ та Микола НЕДІЛЬКО попросили суд перенести засідання через неявку О.МОРОЗА та М.МЕЛЬНИЧЕНКА.

У свою чергу присутній на судовому засіданні потерпілий у справі за обвинуваченням у вбивстві Г.Гонгадзе екс-генерала МВС Олексія ПУКАЧА Олександр ПОДОЛЬСЬКИЙ заявив клопотання про перенесення судового засідання, оскільки йому не було надано на ознайомлення скарги адвокатів Л.КУЧМИ.

О.ПОДОЛЬСЬКИЙ наголосив, що оскільки йому невідомий зміст документа, він має ретельно з ним ознайомитися, і в разі необхідності скористатися допомогою адвоката.

«Прошу надати мені на ознайомлення цю скаргу, і в залежності від того, що там буде, я вирішу, чи знадобиться мені юридична допомога чи ні, але я думаю, що вона мені буде потрібна і мені необхідний буде час на пошук адвоката. На це мені потрібно як мінімум тиждень», - сказав О.ПОДОЛЬСЬКИЙ.

Натомість головуюча в судовому процесі суддя Галина СУПРУН оголосила перерву на 30 хвилин для того, щоб автор клопотання зміг з ним ознайомитись.

Після невеликої суперечки між О.ПОДОЛЬСЬКИМ та суддею з приводу того, що цього часу недостатньо, суддя все ж таки зауважила, що суд надає потерпілому півгодини для ознайомлення.

Судове засідання відбувається за відсутності колишнього Президента Л.КУЧМИ. Натомість у залі судового засідання присутні його адвокати Віктор ПЕТРУНЕНКО та Сергій УЛЬЯНОВ.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура в березні цього року порушила кримінальну справу стосовно Л.КУЧМИ. Він звинувачується в перевищенні влади і службових повноважень, які привели згодом до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе (ч.3 ст.166 Кримінального кодексу в редакції 1960 року).

Л.КУЧМІ був обраний запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.

Наприкінці квітня Генпрокуратура завершила розслідування цієї справи.

2 вересня генеральний прокурор Віктор ПШОНКА заявив, що відомство має право скоротити для Л.КУЧМИ термін ознайомлення з кримінальною справою і направити справу до суду.

16 листопада адвокати екс-Президента України Сергій УЛЬЯНОВ та Віктор ПЕТРУНЕНКО подали скаргу до Печерського районного суду Києва щодо скасування постанови про порушення кримінальної справи стосовно Л.КУЧМИ у зв’язку з її безпідставністю.

Згідно з повідомленням прес-служби Л.КУЧМИ, кримінальне переслідування екс-Президента ґрунтується «на показаннях і сфальсифікованих «записах» екс-майора Управління держохорони Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА, який на даний час, уникаючи кримінальної відповідальності за вчинення злочинів проти України, переховується від слідства за кордоном».