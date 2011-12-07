Верховна Рада внесла зміни до держбюджету на 2011 рік

Верховна Рада України ухвалила Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік".

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 268 із 298 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

У законі передбачено шляхом перерозподілу бюджетних призначень загального фонду Державного бюджету на 2011 рік, передбачених Міністерству фінансів України, та за рахунок збільшення надходжень від податку на додану вартість із ввезених на територію України товарів, збільшити видатки на:

додаткові дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів (800,0 млн.грн.);

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям (800,794 млн. грн);

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян (162,0 млн.грн);

обслуговування внутрішнього державного боргу (225,0 млн.грн.).

У пояснювальній записці до закону зазначається, що прийняття документу дасть можливість забезпечити своєчасну виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ, допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям, здійснення розрахунків за спожиті бюджетними установами комунальні послуги та енергоносії та за перевезення пільгової категорії громадян, а також своєчасне та в повному обсязі обслуговування державного внутрішнього боргу.

Передбачено, що джерелом покриття додаткових видатків державного бюджету є збільшення на 1315 039,8 тис. грн. надходжень податку на додану вартість із ввезених на територію України товарів. Крім того передбачено зменшити на 200,0 млн. грн. видатки Резервному фонду (код 5311030).