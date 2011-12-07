Наливайченко вирішив, що Європа від України втомитися не може

У Європи не має бути втоми від України чи формальних виправдовувань.

Про це в рамках 20-го щорічного конгресу Європейської народної партії заявив голова політради «Нашої України» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, повідомляє прес-служба партії.

За його словами, український вимір політики ЄС має керуватися виключно стратегічними міркуваннями, згідно з якими Україна – це невід’ємна цивілізаційна частина об’єднаної Європи.

«Ми вдячні Європейському Союзу і насамперед Європейському парламенту, який однозначно підтримує європейські прагнення України і розрізняє тимчасовість політичних дій теперішнього режиму та стратегічний вибір українського народу», - сказав політик.

«Я переконаний, що у середовищі європейських політиків не має бути ані втоми від України, ані формальних виправдовувань для «замороження» інтеграційних процесів. Упевнений, що для стратегічної перспективи об’єднаної Європи участь України є наріжним каменем», - наголосив він.

«Як символічний жест, висловлюю громадянську і політичну заявку на членство в ЄС, яку підтримує переважна більшість українських громадян незалежно від політичних поглядів і переконань. Упевнений, що під цією заявкою підпишуться усі представники України, які присутні тут», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Він підкреслив, що українці закликають Європейський Союз укласти з Україною угоду про політичну асоціацію. За його словами, ця угода стане не лише політичним документом, який зобов’яже теперішню українську владу діяти в рамках європейських стандартів - вона стане цивілізаційною зміною для всієї Європи, яка розширить, зміцнить та консолідує європейський потенціал. Така угода не повинна мати перешкод, вона має бути укладена якнайшвидше.

«Включення України до єдиного європейського простору – це засіб до подолання будь-яких авторитарних рецидивів пострадянського політикуму», - наголосив В.НАЛИВАЙЧЕНКО

Як повідомляв УНІАН, голова політради «Нашої України» В.НАЛИВАЙЧЕНКО на запрошення голови Європейської народної партії Вільфреда МАРТЕНСА бере участь у 20-му щорічному Конгресі ЄНП, який проходить у Марселі 7-8 грудня 2011 року.

«Наша Україна» має статус спостерігача у Європейській народній партії з 2005 року.