Виїзний суд над Тимошенко перенесли

Шевченківський райсуд Києва переніс на завтра розгляд подання СБУ щодо обрання екс-прем’єр міністру України, лідеру партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.

Про це УНІАН повідомило джерело.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні слідчим Головного слідчого управління СБ України за погодженням з Генеральною прокуратурою України до Шевченківського районного суду Києва було внесено подання про обрання екс-прем’єр-міністру Ю.ТИМОШЕНКО запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.

Суддя Шевченківського райсуду Андрій ТРУБНІКОВ ухвалив рішення провести виїзне засідання з обрання екс-прем’єр-міністру міри запобіжного заходу у справі ЄЕСУ в Лук’янівському СІЗО.

Довідка УНІАН. Ю.ТИМОШЕНКО з серпня перебуває в Лук’янівському СІЗО.

У жовтні Печерський районний суд Києва засудив Ю.ТИМОШЕНКО до 7 років позбавлення волі за перевищення влади і службових повноважень під час укладення газових контрактів з Росією у 2009 році.