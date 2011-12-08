Карпачова говорила в СІЗО з Тимошенко і суддею, який призначив суд у камері

Увечері 7 грудня Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Ніна КАРПАЧОВА здійснила візит без попередження до Лук'янівського СІЗО м. Києва, повідомляє її прес-служба.



Під час тригодинного перебування в СІЗО Омбудсман відвідала в камері екс-прем'єр-міністра України, лідера партії ВО "Батьківщина" Юлію Тимошенко, яка повідомила, що від неї щойно пішли з камери учасники судового засідання, зокрема, суддя А.Трубніков, секретар судового засідання, слідчі СБУ, ДПА, прокурори, чотири охоронці, які брали участь у проведенні в її камері так званого "виїзного засідання" щодо обрання їй запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.



На запитання Н.КАРПАЧОВОЇ про стан здоров'я Ю.ТИМОШЕНКО поскаржилася, що вже тривалий час їй відмовляють у знеболюваних препаратах, які раніше отримувала протягом 20 днів. Через це вона зазнає страждань і позбавлена нормального сну. Омбудсман негайно запросила до камери начальника медичної частини СІЗО В.ПИРОГОВА, після чого було задоволено прохання Ю.ТИМОШЕНКО і фельдшер медчастини зробив їй ін'єкцію знеболювального, яке діє 24 години.



Під час зустрічі в адмінкорпусі СІЗО з суддею Шевченківського районного суду м.Києва А.ТРУБНІКОВИМ, який виніс 7 грудня постанову про проведення виїзного судового засідання в СІЗО, Н.КАРПАЧОВА звернула його увагу на неприпустимість проведення судового засідання в умовах камери СІЗО, оскільки це є брутальним порушенням принципу публічності судового розгляду відповідно до п.1 статті 6 Європейської конвенції з прав людини, а також є обмеженням права на захист і може бути розцінене як нелюдське поводження.



Н.КАРПАЧОВА підкреслила, що у червні 2011 року Європейським судом прийнято рішення "Лучанінова проти України", де суд визнав подібні дії українського суду порушенням зазначенних норм конвенції і зобов'язав Україну виплатити компенсацію постраждалій за рахунок держбюджету.



Взагалі, на переконання Омбудсмана, є абсурдною по суті постановка питання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді взяття під варту людини, що вже перебуває під вартою. Омбудсман зазначає, що на жаль подібна практика в Україні вже стала системою, коли кількаразово заарештовують людину, яка вже перебуває під вартою.