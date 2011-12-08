У Брюсселі обговорять шляхи подолання кризи у єврозоні

У Брюсселі сьогодні відкривається дводенний саміт Євросоюзу, на якому обговорюватимуться шляхи подолання фінансової кризи в єврозоні.

За день до початку саміту канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ і Президент Франції Ніколя САРКОЗІ оприлюднили свої пропозиції про зміну основоположних договорів ЄС, щоб закріпити жорсткі заходи із дотримання фінансової дисципліни, повідомляє радіо «Свобода».

Деякі джерела повідомляють, що розглядається також варіант створення окремого договору, який підписали б лише 17 країн єврозони, а не всі 27 членів Європейського Союзу.

У керівництві ЄС і окремих країн Союзу поки немає єдності з цього питання.