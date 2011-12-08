В СБУ кажуть, що нічого не чули про повернення Мельниченка в Україну

В СБУ стверджують, що на даний час не володіють інформацією про те, що екс-майор Управління Держохорони Микола МЕЛЬНИЧЕНКО збирається повернутися до України, але готові виконати рішення суду, яким передбачено його затримання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві заявив начальник Головного слідчого управління СБУ Іван ДЕРЕВ’ЯНКО, відповідаючи на запитання журналістів, чи відомо СБУ про те, що М.МЕЛЬНИЧЕНКО висловив намір повернутися до Україну, і чи вживатимуться у зв’язку з цим до нього якісь заходи з боку спецслужби.

«Мені не відомо те, що ви повідомляєте – хто збирається приїжджати в Україну. Хочу сказати, що ми діємо завжди в рамках вимог Кримінально-процесуального кодексу і тих рішень судів, які по кожній справі постановлені. Через те, якщо відбудеться таке (повернення М.МЕЛЬНИЧЕНКА - УНІАН), то відповідні законні дії з боку слідчих зрозуміло, що будуть проводитися», - сказав І.ДЕРЕВ’ЯНКО.

Як повідомляв УНІАН, М.МЕЛЬНИЧЕНКО заявив, що мав намір сьогодні, 8 грудня, прилетіти до України, але ізраїльські спецслужби не випустили його.

За словами М.МЕЛЬНИЧЕНКА, він збирався прилетіти до Києва, щоб свідчити в суді проти екс-президента Леоніда КУЧМИ.

Як повідомив М.МЕЛЬНИЧЕНКО УНІАН по телефону, він придбав квиток на літак авіакомпанії МАУ на прямий рейс Тель-Авів-Київ, що мав вилетіти о 14.00 і прибути до Києва о 17.10.

Однак коли екс-майор підійшов до стійки реєстрації, його зупинили представники ізраїльських спецслужб, які повідомили, що не можуть дозволити йому вилетіти до України.

На думку М.МЕЛЬНИЧЕНКА, причиною того, що його не випустили до України, є те, що Ізраїль дотримується Конвенції про статус політичного біженця, якою забороняється видавати людей в ті країни, де є небезпека їхньому життю. На його переконання, ізраїльтяни, дбаючи про репутацію своєї країни, готові будуть випустити його до будь-якої країни, окрім України.

Відповідно, заявив М.МЕЛЬНИЧЕНКО, він не вимагає від української влади жодних гарантій його безпеки, просить лише про одне: аби прокуратура чи Посольство України в Ізраїлі допомогли йому вилетіти в Україну.

Як повідомлялося раніше, М.МЕЛЬНИЧЕНКО, який вів записи в кабінеті колишнього Президента Л.КУЧМИ, нині перебуває в Ізраїлі. Проти Л.КУЧМИ цього року було порушено кримінальну справу, яка базувалася, зокрема, на свідченнях М.МЕЛЬНИЧЕНКА та його аудіозаписах. Водночас Генеральна прокуратура поновила справу проти М.МЕЛЬНИЧЕНКА, порушену 2001 року «за розголошення державної таємниці». Цю справу було передано в СБУ, М.МЕЛЬНИЧЕНКО, ховаючись від переслідування, виїхав до Ізраїлю. Шевченківський районний суд Києва видав ордер на його арешт.

7 грудня Печерський районний суд Києва розпочав розгляд скарги адвокатів Л.КУЧМИ на порушення щодо нього кримінальної справи. Продовження розгляду скарги призначено на 9 грудня.

Сьогодні, 8 грудня, М.МЕЛЬНИЧЕНКО повідомив УНІАН, що «прийняв рішення прибути в Печерський райсуд Києва, який, за намірами кучмістів, має скасувати постанову про порушення кримінальної справи проти Л.КУЧМИ». За словами М.МЕЛЬНИЧЕНКА, він хоче вибити головний козир у адвокатів Л.КУЧМИ, які посилаються на те, що головний свідок у справі «відсутній в Україні», тому кримінальну справу треба закрити.