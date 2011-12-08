Королевська каже, що ключ до Європи лежить у СІЗО

Європейські політики обурені сьогоднішнім «судом» в СІЗО над прикутою до ліжка Юлією ТИМОШЕНКО. Про це заявила голова Комітету Верховної Ради з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА, яка в Марселі бере участь у Конгресі Європейської Народної Партії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі українського депутата, під час зустрічей з головою ЄНП Вільфредом МАРТЕНСОМ та іншими європейськими політиками наголошувалося, що лідер української опозиції Ю.ТИМОШЕНКО має бути звільнена та отримати можливість брати участь у майбутніх парламентських виборах.

Коментуючи сьогоднішній суд над Ю.ТИМОШЕНКО в СІЗО, народний депутат заявила: «Це зайве підтвердження того, що влада будь-якими шляхами хоче запроторити свого головного опонента в тюрму. Ще одна справа проти Ю.ТИМОШЕНКО, піднята з часів ЄЕСУ, є запорукою для влади, що лідер опозиції сидітиме за гратами, навіть якщо буде декриміналізована стаття, через яку Ю.ТИМОШЕНКО вже засуджена на 7 років».

За її словами, сьогодні в СІЗО перебуває ключ до європейських перспектив України. «Це іменний ключ – Ю.ТИМОШЕНКО. Сьогоднішнє «судилище» в СІЗО говорить про те, що влада не готова до європейських цінностей, в той час як українське суспільство впевнене в тому, що наша дім - Європа », - підкреслила Н.КОРОЛЕВСЬКА. Також вона зазначила, що під час зустрічей європейські політики висловлювали стурбованість систематичними порушеннями прав людини в Україні. Особливо вони обурені сьогоднішнім «судом» в СІЗО над прикутою до ліжка Ю.ТИМОШЕНКО.

Підбиваючи підсумки зустрічей з європолітиками, Н.КОРОЛЕВСЬКА сказала: «Резолюція ЄНП про необхідність звільнення Ю.ТИМОШЕНКО як головної умови для парафування Угоди про асоціацію України з ЄС є підтвердженням того, що Європа бажає і готова прийняти Україну до свого дому. Але при цьому вона ставить дуже жорстку та зрозумілу умову: політв`язні Ю.ТИМОШЕНКО та Юрій ЛУЦЕНКО повинні бути на волі, інакше вибори не будуть визнані вільними та чесними».

Також глава Комітету ВР з питань промполітики та підприємництва закликала повернутися до проекту народних реформ Ю.ТИМОШЕНКО - «Європа в Україні». Він включає такі пункти як антикорупційний проект і реформування судової системи. Н.КОРОЛЕВСЬКА переконана: даний проект є політичною дорожньою картою європеїзації та демократизації держави. «Якби ця ідея раніше втілилася в життя - розвиток Україні пішов би іншим шляхом», - додала народний депутат.

Нагадаємо, Н.КОРОЛЕВСЬКА на запрошення В.МАРТЕНСА 7-8 грудня 2011 р. в Марселі (Франція) бере участь у XX Конгресі ЄНП.

ЄНП є найбільшою та найвпливовішою політичною силою на європейському континенті. До її складу входять 74 партії з 39 країн, 17 глав країн-членів ЄС та 6 голів держав, які не є членами ЄС, 13 членів Європейської Комісії. Партія має найбільшу фракцію в Європарламенті.

До лав ЄНП входять такі провідні політики Євросоюзу як канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ, Президент Франції Ніколя САРКОЗІ, Президент Європейської Комісії Жозе Мануель БАРРОЗУ, Президент Європейської Ради Герман ван РОМПЕЙ та Президент Європейського Парламенту Єжи БУЗЕК.