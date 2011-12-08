Поліція у Петербурзі затримує людей, які роздають білі стрічки

У Санкт-Петербурзі поліція проводить точкові затримання учасників несанкціонованої акції протесту проти результатів парламентських виборів біля Гостинного двору.

Активісти опозиції не роблять ніяких активних дій: вони не викрикують гасла й не тримають плакати.

Як повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі з посиланням на видання "Фонтанка.ру", вони роздають білі стрічки, які символізують протест проти припустимої фальсифікації результатів виборів до Держдуми РФ 4 грудня.

Кількість затриманих за чотири дні на несанкціонованих акціях поблизу Гостинного двору становить близько 600 осіб.

Як повідомляв УНІАН, МЗС України підтвердило затримання громадянина України під час протестних акцій у Санкт-Петербурзі.