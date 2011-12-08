Янукович поставив губернаторові відмінно

Наступне засідання Ради регіонів відбудеться у лютому 2012 року в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, виступаючи сьогодні із заключним словом на засіданні Ради регіонів, яке пройшло в Синельниківському районі Дніпропетровської області.

Також, за словами Президента, за попередніми даними, засідання Ради регіонів відбудеться в квітні на Харківщині.

«Ради регіонів в областях є корисними для кожного керівника регіону, аби показати рівень своєї роботи», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, в цьому плані Дніпропетровська область заслуговує тільки на «відмінно».

Звертаючись до членів Ради регіонів, В.ЯНУКОВИЧ наголосив: «Гадаю, ви пересвідчились, що на Дніпропетровщині є що подивитися і є що показати».