Суддя 11 годин просидів над душею в Тимошенко

Суддя Шевченківського районного суду Києва Андрій ТРУБНІКОВ пішов до нарадчої кімнати для винесення рішення за поданням СБУ про обрання екс-прем'єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО запобіжного заходу у вигляді арешту у справі про фінансові порушення корпорації "Єдині енергетичні системи України".

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело.

За словами співрозмовника агентства, суд, виїзне засідання якого проходить у Лук‘янівському СІЗО, де утримують Ю.ТИМОШЕНКО, тривав увесь день, і суддя пішов ухвалювати рішення лише на 11-й годині засідання.

Як повідомлялося, 7 грудня суддя Шевченківського райсуду Києва Андрій ТРУБНІКОВ ухвалив рішення провести виїзне засідання щодо обрання Ю.ТИМОШЕНКО запобіжного заходу у камері Лук‘янівського СІЗО.