Янукович: шлях до виборів відкрито

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що шлях до наступних виборів до Верховної Ради відкрито.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам після засідання Ради регіонів на Дніпропетровщині.

«Я сьогодні підписав новий закон про вибори до Верховної Ради України. Шлях відкритий, можна починати підготовку до парламентських виборів 2012 року», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

Президент зазначив, проект закону про вибори був свого часу ним ініційований, розроблявся робочою групою за участю міжнародних експертів, представників української коаліції і опозиції.

За його словами, законопроект був виконаний на достатньо високому рівні, що фактично підтвердили висновки Венеціанської комісії.

«Мені було приємно, що депутати Верховної Ради зупинилися на цьому законопроекті і додали до нього свої пропозиції. По деяких питаннях, які запропонувала опозиція до законопроекту, були розходження з Венеціанською комісією», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

Головне, за його словами, що у ВР був досягнутий компроміс щодо законопроекту. «Я отримав багато листів від партій, які не брали участі у створенні цього закону. Вони погоджуються з ухваленим законопроектом, крім відсоткового бар’єру. Маленькі партії пропонували 1-2%», - повідомив В.ЯНУКОВИЧ.

Водночас, на думку Президента, 5% бар’єр для проходження партії до парламенту дає найбільш оптимальний ефект роботи парламенту, стимулює будівництво політичної системи.

Як повідомляв УНІАН, 8 грудня В.ЯНУКОВИЧ підписав Закон «Про вибори народних депутатів України», ухвалений Верховною Радою 17 листопада.

Законом передбачено, що вибори проводитимуться за змішаною системою – 225 депутатів обираються в загальнодержавному багатомандатному окрузі за виборчими списками від політичних партій, а 225 – за мажоритарною системою.

Закон встановлює 5% виборчий бар'єр. Участь у виборах беруть тільки політичні партії, а участь блоків політичних партій не передбачена.

Згідно з законом, у виборчому бюлетені не буде графи «проти всіх».

Виборчий процес чергових виборів розпочинається за 90 днів до дня голосування.