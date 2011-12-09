На Луганщині створено страйковий комітет

У Луганській області створено страйковий комітет. Таке рішення ухвалили учасники розширеного засідання лідерів організацій і профспілок, що входять до складу «Трудовий рух «Солідарність».

Про це УНІАН повідомив голова правління «Трудовий Рух «Солідарність» Костянтин ІЛЬЧЕНКО.

Головою страйкому обрали Миколу КОЗЮБЕРДУ, голову Конфедерації вільних профспілок Луганської області, який має великий досвід організації та проведення страйків, піших походів шахтарів на Київ.

Учасники засідання узгодили спільні дії щодо підготовки загальнонаціонального страйку, а також участі у висуненні кандидатів до Конституційних зборів, які відбудуться 12 грудня.