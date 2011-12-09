У понеділок, 12 грудня, о 16:00 в Інституті Горшеніна відбудеться підбиття підсумків і нагородження переможців конкурсу «Словами за права».

Організатори проекту – Посольство Франції в Україні, LB.ua, газета «День», журнал «Український тиждень».

Автори кращих статей про права людини одержать призи: нетбуки, курси французької мови від Французького Інституту в Україні, «Альянс Франсез» і подарунки від мережі гіпермаркетів «Ашан». Статті переможців будуть надруковані на LB.ua, у газеті «День» і журналі «Український тиждень».

Конкурс «Словами за права» був ініційований Посольством Франції в Україні, а також Інтернет-порталом LB.ua з метою залучення українських студентів до освітлення проблематики прав людини. Учасники конкурсу - виключно студенти денної форми навчання - повинні були написати статтю на українській або російській мові, присвячену людині, державній або недержавній організації, чия діяльність пов'язана з проблематикою прав людини.

Підсумки конкурсу підіб’ють:

Посол Франції в Україні Ален РЕМІ,

Шеф-редактор LB.ua Соня КОШКІНА.

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