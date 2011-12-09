Екс-заступник Генпрокурора: у справі Тимошенко люди керуються емоціями

Колишній заступник генерального прокурора України Микола ОБІХОД вважає, в результаті розгляду нових справ Юлії ТИМОШЕНКО українське суспільство зможе більш критично оцінювати політиків і громадських діячів.

Про це він заявив під час круглого столу у прес-центрі тижневика "Аргументы и факты. Украина" - «Українська корупція: види, механізми, персони», який пройшов 8 грудня.

Як передають «Подробиці» , за словами М.ОБІХОДА, в Україні, на відміну від інших країн Європи, довіра до політика, який скоїв кримінальний злочин, практично не змінюється. Так, Ю.ТИМОШЕНКО дотепер залишається одним з найпопулярніших політиків у країні, незважаючи на те, що її ім`я фігурує у цілому ряді кримінальних справ, відзначив колишній заступник генпрокурора.

«Це відмітна ознака слов`янської країни, - вважає М.ОБІХОД. – Люди співчувають тим, хто опинився на лаві підсудних. Проте треба розуміти, що сентиментальність не має превалювати над розумом. Кожний повинен відповідати за скоєне і нести покарання, якщо винний». «Чому, якщо, припустимо, злочин скоює слюсар, то його судять за усією суворістю закону. А якщо судять політика – та це одразу «політична справа». Цього бути не повинно», - заявив М.ОБІХОД.

Він також відзначив, що емоціями у справі Ю.ТИМОШЕНКО керуються не тільки пересічні українці, а й зарубіжні експерти і політики. «Я спілкувався із зарубіжними політиками і журналістами, і вони самі визнавали, що мають небагато уявлення про суть справи Юлії Володимирівни», - сказав М.ОБІХОД.

Водночас, на думку М.ОБІХОДА, Україна починає позбавлятися однієї з головних проблем останнього двадцятиріччя – корупції. «Суспільство правильно ставить країні діагноз: Україна хвора на корупцію. Цей факт дозволяє говорити про те, що з цим злом можна боротися зусиллями правоохоронних органів і громадянського суспільства», - заявив він. М.ОБІХОД також вважає показовим той факт, що сьогодні в Україні під корупційні статті потрапляють не тільки опоненти нинішньої влади. «Відомо і про справи глави Державної служби зайнятості Володимира ГАЛИЦЬКОГО, екс-глави Держкомфінпослуг Василя ВОЛГИ, колишнього спікера кримської Верховної ради Анатолія ГРИЦЕНКА. Хоча звичайно, найгучніша справа – це справа Ю.ТИМОШЕНКО", - відзначив він.

Окрім М.ОБІХОДА у роботі круглого столу взяли участь: політолог Дмитро ВИДРІН, народний депутат України Володимир ОЛІЙНИК, екс-глава СБУ Ігор СМЄШКО, екс-глава Фонду держмайна, перший заступник глави СПУ, голова Всеукраїнського громадського об`єднання "Союз жінок України "За майбутнє дітей!" Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, начальник аналітичного департаменту Фонду "Спочатку – люди!" Лідія СМОЛА.