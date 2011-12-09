Опозиція пішла з ВР через рішення «виїзної сталінської трійки»

Вчорашнє рішення "лук`янівського" суду стосовно екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО «вбило європейську перспективу України».

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у заяві фракції «БЮТ-Батьківщина», яку зачитав сьогодні з парламентської трибуни лідер фракції Андрій КОЖЕМ’ЯКІН, після чого БЮТівці залишили сесійну залу ВР.

«8 грудня влада здійснила безпрецедентний за своєю абсурдністю та протизаконністю вчинок - ухвалила рішення про повторний арешт Юлії ТИМОШЕНКО, яка і без того перебуває за гратами», - наголошується в заяві.

Як підкреслили в «БЮТ-Батьківщині», просто в камері СІЗО, «всупереч законам та здоровому глузду, у неробочий час виїзна сталінська "трійка" протягом 12 годин судила нашого лідера Юлію ТИМОШЕНКО. Жінку, яка вже місяць не може вставати з ліжка і досі не отримала ані чіткого діагнозу, ані належного лікування. Лідера опозиції, який уже понад 4 місяці незаконно і безпідставно сидить у тюрмі, але страх перед яким змушує владу робити все більш абсурдні та маразматичні кроки».

На переконання депутатів цієї фракції опозиції, вчорашні події яскраво демонструють: «в країні немає судочинства, а є лише диктатор - і силові органи як інструмент репресій. Усе це змушує проводити аналогії з 37-м роком».

«Владі начхати на європейські цінності, про які вони так багато говорять за кордоном. Їм начхати на цінності людські. У них є одна мета - знищити Юлію ТИМОШЕНКО не лише морально, а й фізично.

Утім, вчорашнє рішення "лук`янівського" суду спрямоване на знищення не лише лідера опозиції. Ухвалене напередодні доленосного саміту, це рішення влади свідомо вбило європейську перспективу України», - наголосили в «БЮТ-Батьківщині».

«У Юлії ТИМОШЕНКО повторно забрали волю, і одночасно кожного з українців позбавили європейського майбутнього: високих зарплат, гідних пенсій, якісної медицини, конкурентноспроможної освіти, врешті-решт – можливості безвізових поїздок у Європу», - зазначається в заяві.

В той же час, за словами її авторів, більшість у Верховній Раді сама заблокувала трибуну, щоб «здійснити наймасштабніший злочин і протягнути грабіжницький закон про розкрадання української землі».

«Цей ганебний закон буде відмінено! Земля буде повернута українському народу!», - пообіцяли у фракції.

В заяві наголошується, що фракції «БЮТ-Батьківщина» та НУ-НС продовжать протест проти «беззаконня та свавілля» влади.

«Організатори репресій повинні понести відповідальність, в тому числі шляхом застосування до них персональних санкцій з боку розвинених країн. Юлія ТИМОШЕНКО та інші опозиціонери, визнані всім світом політичними в`язнями, мають вийти на свободу», - підкреслили «БЮТ-Батьківщині», додавши, що тільки відсторонення цього режиму від влади може зупинити «молох політичних репресій» та повернути Україну на справжній європейський шлях.