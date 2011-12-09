Нардепам-бютівцям заборонили вуличні акції без санкції партійної верхівки

Депутати від фракції “БЮТ-Батьківщина” мають координувати свої дії з проведення масових заходів в Україні та регіонах з керівництвом партії “Батьківщина” та фракції “БЮТ-Батьківщина”.

Як повідомив УНІАН заступник голови Верховної Ради України, член партії "Батьківщина" Микола ТОМЕНКО, відповідне рішення було ухвалене сьогодні під час засідання фракції.

“В межах “Батьківщини” такі заходи можна проводити лише за умови їх повного погодження з керівництвом партії та фракції”, - сказав М.ТОМЕНКО. Крім того, додав він, ухвалене рішення звернутися до колег по опозиції не допускати проведення “акцій однієї партії та одного лідера, навіть якщо вони позиціонують себе як опозиція”. За словами віце-спікера, мотивацією ухвалення такого рішення “є ситуація з гапоновщиною всередині опозиції”, яку активно використовує влада та підконтрольні їй ЗМІ, щоб показати, що опозиція не здатна провести скоординовані заходи. “За планом влади, про який ми знаємо, коли плануватимуться серйозні акції протестів, зокрема під час проведення судів над ТИМОШЕНКО та інших резонансних подій, паралельно готуватимуться так звані квазі-опозиційні заходи, які будуть висвітлюватися ЗМІ”, - сказав він.

М.ТОМЕНКО наголосив, що для того, аби перевести всі дії в площину “влада-опозиція” необхідно зробити все, щоб опозиція діяла як єдиний організм скоординовано та спільно. “Тоді і громадянам України стане зрозуміло, які політичні сили та політики працюють як складова опозиції, а хто як представники влади”, - додав він.