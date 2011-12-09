Чорнобильці вимагають звільнити голову ПФ Львівщини за «хамське поводження»

Чорнобильці Львівщини вимагають від голови облдержадміністрації Михайла КОСТЮКА звільнити керівника Пенсійного фонду у Львівській області Олександра ДРУГОВА «за зверхнє і хамське поводження з чорнобильцями».

Як повідомив УНІАН співголова Громадянського руху „Вперед!” Руслан СЕКЕЛА, про це сьогодні заявили лідери чорнобильських організацій області під час «круглого столу» представників чорнобильських організацій Львівщини з керівництвом Львівської ОДА і управління Пенсійного фонду України в області.

Р. СЕКЕЛА також розповів, що на зустрічі, яка відбулася в Управлінні обласного пенсійного фонду, були присутні представники Львівської облорганізації „Союз Чорнобиль України”, громадської організації „Матері Чорнобиля”, благодійного фонду „Діти Чорнобиля Львівщини” та молодіжної організації „Покоління Чорнобиля”.

За словами активіста, під час зустрічі також озвучувалися вимоги вирішити проблему належного відпуску ліків – з відповідними знижками – чорнобильцям за рецептами в аптечних закладах області,

«В аптеках просто відмовляються відпускати ліки за чорнобильськими рецептами, оскільки там передбачені знижки. Відповідають, що ліки просто відсутні», - сказав Р.СЕКЕЛА.

Він також зазначив, що сьогодні до помешкань деяких учасників акції протесту чорнобильців, яка з 6 грудня триває біля Львівської ОДА, «приходили невідомі люди у цивільному і залякували, що учасники акцій протесту можуть позбутися групи інвалідності».

Сьогодні на площі біля Львівської ОДА залишається чотири намети чорнобильців, у яких цілодобово перебувають представники чорнобильських організацій і руху „Вперед!”. Учасники акції одягли білі пов’язки з написом „Протестую”, оголосили захід безстроковим і сьогодні готуються провести до наметів освітлення, щоб забезпечити мінімальні умови перебування людям в наметах.