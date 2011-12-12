Посол Росії при ЄС: Україні краще дружити і з Брюсселем, і з Москвою

Посол Росії при ЄС Володимир ЧИЖОВ вважає, що Україна має самостійно вирішувати своє майбутнє.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це він заявив сьогодні на прес-конференції напередодні саміту ЄС-Росія, який відбудеться 15 грудня.

“Я думаю: звичайно, це українцям вирішувати, що робити, і який уряд обирати, але буде краще для України мати добрі відносини і з Брюсселем, і з Москвою”, - сказав посол.

Дипломат зазначив, що Україна “заслуговує на краще”, ніж бути об’єктом боротьби між ЄС і Росією.

“Я думаю, ставити перед країною дилему куди йти – неправильно”, - підкреслив В.ЧИЖОВ.

Разом з тим, він зазначив, що Україна і Росія мають давню історію двосторонніх відносин, а також історію відносин між народами, які жили поряд, і які мають тісні зв’язки.