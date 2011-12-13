Партія регіонів перемогла на всіх трьох виборах

У неділю, 11 грудня, відбулися позачергові вибори сільських голів у трьох сільських радах Сумської області, де представники Партії регіонів здобули перемогу.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Сумської обласної ради.

Так, за підсумками виборів Коржівського сільського голови Роменського району переміг Анатолій КАША, самовисуванець, набрав 39% голосів виборців.

На виборах Кузьківського сільського голови Конотопського району перемогу здобув член ПР Ігор НОВІКОВ. Він набрав 71% голосів своїх односельців. Був висунутий на цю посаду Конотопською районною організацією Партії регіонів.

Із трьох кандидатів на посаду Михайлівського сільського голови Лебединського району виборці віддали перевагу Володимиру БІЛИКУ. За нього проголосували 493 (69%) громадян. Член Партії регіонів, був висунутий Лебединською районною партійною організацією ПР.