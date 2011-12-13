Захист Тимошенко ще не знає складу колегії, яка розглядатиме апеляцію

Захист екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО поки що не поінформований про склад колегії суддів Апеляційного суду Києва, у якому сьогодні буде розглядатися по суті скарга на вирок суду першої інстанції у газовій справі.

Про це УНІАН повідомив адвокат Микола ТИТАРЕНКО, якого Печерський райсуд Києва під час розгляду справи відсторонив від процесу.

«Нам поки що не відомі прізвища суддів, крім одного – судді-доповідача Олени СІТАЙЛО, якщо її ще не змінено», - сказав М.ТИТАРЕНКО.

За його словами, сьогодні на засіданні суду захист знову планує заявити клопотання про допуск двох відсторонених захисників – Сергія ВЛАСЕНКА та М.ТИТАРЕНКА – до процесу.

Крім того, захист має намір вимагати від суду зміни для Ю.ТИМОШЕНКО запобіжного заходу на будь-який інший, не пов’язаний із позбавленням волі.

Біля Апеляційного суду Києва уже збираються прихильники Ю.ТИМОШЕНКО, аби висловити їй свою підтримку. Вони тримають прапори партії «Батьківщина», фотографії Ю.ТИМОШЕНКО, а також скандують: «Банду геть!», «Юлі – волю!», «Міліція з народом!».

За оцінками правоохоронців, на даний момент біля суду перебувають не більш як 1,5 тис. учасників акції.