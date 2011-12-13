Голову Верховного Суду обиратимуть 23 грудня

23 грудня розпочнеться засідання пленуму Верховного Суду України.

Як повідомляє офіційний сайт ВСУ, проектом порядку денного передбачено розгляд питань про призначення секретаря пленуму ВСУ, про затвердження регламенту пленуму ВСУ, про обрання голови ВСУ, першого заступника та заступників голови суду.

Як повідомляв УНІАН, 29 вересня завершилися повноваження голови Верховного Суду Василя ОНОПЕНКА. 16 вересня В.ОНОПЕНКО заявив, що має намір подати свою кандидатуру на переобрання на посаду голови ВСУ.

27 вересня голова Окружного адміністративного суду Києва Петро ВОВК заявив, що 23 вересня суд заборонив проводити пленум Верховного Cуду з порядком денним про обрання нового голови ВCУ. За його словами, рішення було ухвалене на забезпечення позову одного із суддів ВСУ Миколи ПІНЧУКА, направленого для роботи у Вищу кваліфікаційну комісію суддів.

8 грудня Окружний адміністративний суд Києва скасував своє рішення про заборону проведення пленуму Верховного Суду України, на якому, зокрема, має бути обраний новий голова суду.