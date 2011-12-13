Чоловік однієї з суддів Тимошенко очолює одне з управлінь ГПУ

Апеляційний суд Києва відмовив захисту Юлії ТИМОШЕНКО у задоволенні клопотання про відвід колегії суддів, яка розглядає скаргу екс-прем’єр-міністра на вирок у газовій справі.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалено колегією суддів – Оленою СІТАЙЛО, Тетяною ФРИЧ та Ольгою ЮРДИГОЮ у нарадчій кімнаті.

"Підстав для задоволення цього клопотання немає", - оголосила рішення одна із суддів.

Як повідомляв УНІАН, захисник екс-прем'єр-міністра Сергій ВЛАСЕНКО заявив про незаконність формування складу колегії суддів у справі Ю.ТИМОШЕНКО.

Зокрема, він повідомив, що чоловік судді Т.ФРИЧ очолює одне з управлінь Генеральної прокуратури, і ця обставина може вплинути на перебіг апеляційного процесу.

"З одного боку сидять колеги Вашого чоловіка, з іншого – Ви судите. Це нормально? Тут що - сімейний підряд? Я вважаю, що це є беззаперечна підстава для відводу", - сказав С.ВЛАСЕНКО під час засідання, звертаючись до Т.ФРИЧ.