Кличко пророкує своїй партії місце «третьої, а то й другої» в країні

Віталій КЛИЧКО вважає, що очолювана ним партія «УДАР» може стати «третьою, а то й другою за потужністю партією в країні».

Про це В.КЛИЧКО розказав ведучому Володимиру ПОЗНЕРУ в ефірі російського Першого каналу, повідомили УНІАН у прес-службі політичної партії "УДАР".

В.КЛИЧКО відзначив, що завжди цікавився політикою і знав, чим займатиметься, хоча шлях до неї був поступовим і не все виходило одразу. За його словами, «два роки тому «УДАРу» як загальнонаціональної політичної сили не було на політичному горизонті України. І мені щоразу доводилося підтверджувати свою політичну здатність».

«Якщо сьогодні ми не втратимо нашої динаміки, то можемо і розраховуємо стати третьою, а то й другою за потужністю партією в країні», – підкреслив В.КЛИЧКО.