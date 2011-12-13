Литвин готовий покласти бюджет-2012 під ялинку, бо світ переживає важкі часи

Питання прийняття Державного бюджету на наступний рік і проблемні питання завершення нинішнього року були темою розмови під час зустрічі голови Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА і Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Верховної Ради.

В.ЛИТВИН підкреслив, що маючи ще один пленарний тиждень до нового року, «ми повинні покласти під ялинку закон про Державний бюджет». Зараз цей документ, за його словами, проходить опрацювання у Кабінеті міністрів. Голова Верховної Ради зазначив, що при формуванні головного фінансового документу мають бути враховані і непроста економічна ситуація, яку переживає світ, і «стискання» економічних можливостей всередині країни, у тому числі, і через процеси у світі.

При цьому В.ЛИТВИН наголосив на важливості ухвалення реального бюджету.

Глава держави і керівник парламенту обговорили внутрішньополітичну ситуацію, у тому числі, процеси, які відбуваються у Верховній Раді.

В.ЯНУКОВИЧ і В.ЛИТВИН також обговорили питання, які стосуються завершення переговорів з Євросоюзом щодо Угоди про асоціацію і зону вільної торгівлі. «Ми обговорили те, які практичні і законодавчі кроки необхідно здійснити у плані реалізації дорожньої карти щодо спрощення візового режиму з ЄС», - сказав голова Верховної Ради.