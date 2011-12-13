Чоловіку, якого підстрелили під час нападу на банк у Донецьку, стало краще

Стан 31-річного чоловіка, який отримав найтяжче поранення під час вчорашнього нападу грабіжників на відділення банку «Креді Агріколь» у Донецьку, стабілізувався.

Про це УНІАН повідомили в управлінні охорони здоров`я Донецької облдержадміністрації.

Згідно з повідомленням, 31-річний Олексій МІНАКОВ був доставлений у хірургічне відділення Центральної міської клінічної лікарні № 1 м. Донецька із проникаючим вогнепальним пораненням правої поперекової області у стані травматичного шоку 2-3 ступеня.

Йому була зроблена операція, лікарі діагностували у пацієнта велику втрату крові і пошкодження внутрішніх органів. «Куля пошкодила потерпілому печінку, шлунок і кишківник», – уточнили в обласному управлінні.

Після операції стан О.МІНАКОВА лікарі оцінюють як стабільний, середньої тяжкості.

«На даний час динаміка у пацієнта стабільна, показники задовільні», – підсумували в ОДА.

Як повідомляв УНІАН, учора в Калінінському районі м. Донецька двома невідомими в масках було скоєне збройне пограбування відділення банку «Креді Агріколь», в результаті якого були поранені троє відвідувачів.

Постраждали троє чоловіків - 46, 36 років і 31 року. Перші двоє отримали вогнепальні поранення нижньої третини лівого стегна, третій - наскрізне поранення поперекової ділянки.

Зловмисники забрали з каси банку 900 тис. грн., 30 тис. доларів США, 19 тис. євро і 400 тис. російських рублів.