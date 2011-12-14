Олійник: Якщо Яценюк і Турчинов - лідери опозиції, то ми – опозиція до опозиції

Партія «Україна Майбутнього» піде на парламентські вибори 2012 року самостійно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив її лідер, народний депутат Святослав ОЛІЙНИК, відповідаючи на запитання журналістів.

«На сьогоднішній день ми відчуваємо необхідність і можливість йти на вибори абсолютно самостійно, тому що ми маємо ідеологічну платформу», - зазначив він.

За словами С.ОЛІЙНИКА, його партія має намір внести подання у суспільство про ліберальну політичну силу в європейській політиці.

У той же час він не виключив переговорів з такими політичними силами як партія "УДАР" Віталія КЛИЧКА і Європейська партія Миколи КАТЕРИНЧУКА щодо спільного висунення кандидатів на мажоритарних округах.

«Сьогодні існують кілька політичних сил прийнятного для нас спектру об`єднання, тому що їх діяльність максимально наближена до стилю європейської політики. До таких політичних сил я відношу, насамперед, політичну силу Віталія КЛИЧКА. Можливо потенційне об`єднання або координація дій, координація висування мажоритарних депутатів. Сюди ж, у цей спектр, входить Європейська партія М.КАТЕРИНЧУКА», - сказав С.ОЛІЙНИК.

При цьому лідер «України Майбутнього» підкреслив: «У тому вигляді, в якому сьогодні існує «офіційна» опозиція - це ганьба політичної діяльності. Це спроба вибудувати модель контрольованою псевдоопозиції за російським зразком. Якщо ЯЦЕНЮК з ТУРЧИНОВИМ є лідерами опозиції, то ми – опозиція до опозиції».

Як відомо, закон про вибори народних депутатів, прийнятий парламентом 17 листопада, встановив змішану систему виборів 50% на 50%, підвищив прохідний бар`єр з 3% до 5% і заборонив участь блоків партій у виборах. За ухвалення відповідного рішення проголосували 366 народних депутатів із 404 зареєстрованих у сесійній залі. Зокрема, «за» проголосували 187 депутатів від фракції Партії регіонів, 62 – від "БЮТ-Батьківщини", 36 – НУ-НС, 24 – КПУ, «Реформи заради майбутнього» - 19, Народна партія – 20, позафракційні – 18.