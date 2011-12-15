Огризко: Росія готується до нової газової війни з Україною

Колишній міністр закордонних справ, заступник голови політради партії "Наша Україна" Володимир ОГРИЗКО вважає, що Росія готується до нової «газової війни» з Україною.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі "Нашої України".

На думку екс-міністра, розрахунок простий: за антиукраїнською кампанією приховати власне безсилля. "І все-таки російська влада програла вибори. Так, саме програла, незважаючи на офіційно зафіксовану підтримку «Єдиної Росії» майже половиною виборців, що прийшли на виборчі дільниці. Програла, незважаючи на те, що жодна справді опозиційна сила в Думі представлена не буде", - наголосив він.

Він переконаний, що ця поразка не вимірюється цифрами з офіційних протоколів. "Це – моральна поразка. Вибори показали, що путінський режим тримається не на діалозі з суспільством, а на політичних технологіях. Причому на технологіях найнижчого штибу – на фальсифікаціях і залякуванні, на адмінресурсі і брехні. І головна вада цих технологій навіть не в тому, що вони програшні, а в тому, що це – технології вчорашнього дня", - вважає В.ОГРИЗКО.

На його переконання, «біда сучасної Росії полягає в тому, що «погоду» в Кремлі насправді роблять не державні діячі, і навіть не політики, а політтехнологи минулого». «Між тим, сучасний світ – це світ діалогу, світ, в якому горизонтальна комунікація на порядок важливіша і сильніша, ніж найретельніше вибудувана адміністративна вертикаль», - зазначив екс-міністр і додав, що російська влада втратила близько 15% підтримки (хоча реально – значно більше), порівняно з минулими виборами. На його думку, зазнало «втрат» і російське суспільство – воно починає поступово втрачати страх. «І нехай у людей, що вийшли 10 грудня на Болотну площу, ще немає лідера, немає чіткого уявлення про те, яку Росію вони хочуть бачити, на даний момент вони вже зробили достатньо. Вони дали зрозуміти, яка Росія їх не влаштовує. Їх не влаштовує Росія Путіна. Хоча таких людей, на жаль, ще катастрофічно мало», - зауважив В.ОГРИЗКО.

Також він вважає, що «не менш дошкульними для Кремля стали результати голосування на «виборах» президента в окупованій Південній Осетії».

«Що може протиставити путінський режим цим поразкам? Тільки подальше «закручування гайок», облуду «Євразійського союзу» і – «маленькі переможні війни». Нинішній правлячий клас Росії не вміє функціонувати відповідно до цивілізованих політичних правил. Згадаємо першу президентську кампанію ПУТІНА – друга чеченська війна, тиск на всіх потенційних опозиціонерів. Ця технологія принесла успіх. Отже, й зараз цілком ймовірно, що для відновлення репутації ПУТІНА може бути обрана технологія «переможної війни», - вважає В.ОГРИЗКО. За його словами, «одна «перемога» такого штибу в Кремля уже «в кишені». Користуючись безпринципністю білоруського керівництва, Москва фактично встановила протекторат над суверенною країною».

Наступними, на думку В.ОГРИЗКА, «вони хочуть зробити нас».

«Навіть новими та ще більш щедрими «дарами» в Москві все одно не вдовольняться. Чи випадково Росія звільняє свої газосховища напередодні Нового року? Чи випадково глава правління «Газпрому» Олексій МІЛЛЕР заявляє, що ніяких угод з Україною укладено не буде? І чому це раптом наш прем’єр, який анонсував нову «газову» угоду з Росією з дня на день, наказав готувати проект бюджету-2012, відштовхуючись від ціни на газ не менше 400 доларів за кубометр?», - зазначив О.ОГРИЗКО і підсумував: «Все ясно. Росія готується до нової «газової війни» з Україною.

«Розрахунок простий: за антиукраїнською кампанією приховати власну безсилість. Є такий психологічний феномен: маніпуляція страхом. Це коли слабка людина компенсує власні проблеми, шукає ще слабшого індивіда і відверто його тероризує. В даному випадку цей феномен перенесено на міждержавний рівень. А як же ще дружити зі «стратегічним» партнером? Вихід з такого стану неможливий до тих пір, поки маніпульований не повстане проти маніпулятора. Саме таким бачиться і вихід для України», - зауважив екс-міністр і додав: «Отже, не йти на жодні поступки, бо вони лише розпалюють імперські апетити Кремля».

В.ОГРИЗКО упевнений, що в України інший шлях – європейський. «Не скористатися ним буде справжнім злочином перед своїм народом. Українська влада мусить використати унікальний шанс, який ми матимемо 19 грудня. Інакше її доля не набагато відрізнятиметься від того, що очікує й теперішню владу в Кремлі. Тільки не за роки, як буде там, а за місяці, як буде тут», - підсумував екс-міністр.