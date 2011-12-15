У представництві ЄС кажуть, що текст Угоди з Україною ще не узгоджений

В Євросоюзі не впевнені, чи буде під час саміту Україна-ЄС 19 грудня проголошено про завершення переговорів про укладення Угоди про асоціацію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова Секції політики Представництва ЄС в Україні Ганнес ШРАЙБЕР під час експертної толоки «Аргументи європеїзації. Довідка для українця».

«Сподіваюся, що можливо під час саміту президенти зможуть проголосити про узгодження тексту. Це може статися, а може не статися, ще не знаю», - сказав Г.ШРАЙБЕР.

Він зазначив, що текст угоди про асоціацію між Україною і ЄС ще не узгоджено.

За його словами, ця угода стосується не лише економічних питань, а й таких цінностей, як демократія, права людини і верховенство права.

Він наголосив, що навіть для країн, які розпочинають переговори про членство в ЄС, бувають ситуації, коли такі переговори переривалися через негативні події саме в царині демократії.

«Угода про створення ЄС передбачає можливість, що права членства країни можуть бути зупинені у випадку серйозних негативних подій саме в царині демократії верховенства права або прав людини», - сказав Г.ШРАЙБЕР.

Він наголосив, що підписання і ратифікація цієї угоди будуть великою мірою залежати від того, що відбуватиметься в цих сферах.

«Сподіваюся, що ми зможемо завершити переговори і що політичні умови невдовзі дозволять угоді набрати чинності», - додав він.

За його словами, угода про асоціацію між Україною та ЄС містить 1800 сторінок, в той час, як попередні угоди, які ЄС укладав з іншими країнами, містять 40-50 сторінок.

«Це унікальна угода, яка надає унікальні перспективи», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, учора, 14 грудня, директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег ВОЛОШИН сказав, що у Міністерстві закордонних справ України не виключають, що в ході саміту Україна-ЄС 19 грудня угода про асоціацію парафована не буде.

Він зазначив, що українська сторона має політичну волю до того, щоб парафувати цю угоду, проте цей процес двосторонній і тому готовність до парафування документа повинна бути з двох сторін.За його словами, для України важливо, щоб саме на саміті на вищому політичному рівні було заявлено, що переговори завершено й потрібно провести технічні процедури, щоб через парафування текст був готовий до підписання і подальшої ратифікації.

О.ВОЛОШИН зазначив, що саме по собі парафування не вводить документ в дію, а лише констатує, що переговори завершено й текст сторонами узгоджено. «А далі все одно потрібна політична воля й готовність спочатку підписати угоду, а потім ратифікувати», - додав О.ВОЛОШИН.