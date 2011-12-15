Медведєв спростовує інформацію, що він іде працювати до Попова

Радник екс-прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО Олег МЕДВЕДЄВ спростовує інформацію про те, що він переходить на роботу до голови КМДА Олександра ПОПОВА.

Про це він повідомив сьогодні кореспонденту УНІАН.

«Я не йду працювати радником О.ПОПОВА», - сказав він.

О.МЕДВЕДЄВ зауважив, що йому важко сказати, кому була потрібна дезінформація.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 грудня, Київрада достроково припинила повноваження депутата Київради від фракції "БЮТ-Батьківщина" О.МЕДВЕДЄВА.

О.МЕДВЕДЄВ подав заяву про дострокове припинення повноважень за власним бажанням.

Перед цим у ЗМІ була розповсюджена інформація, що О.МЕДВЕДЄВ йде працювати радником голови КМДА О.ПОПОВА.