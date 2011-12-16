Янукович вірить в успішність саміту Україна-ЄС

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вірить в успішність саміту Україна-Європейський Союз, що пройде в Києві 19 грудня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи на Традиційній зустрічі з керівниками дипломатичних представництв іноземних держав та міжнародних організацій, акредитованих в Україні.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, після чотирьох років складної, копіткої внутрішньої і зовнішньої роботи, Україна практично завершила переговори з Євросоюзом щодо угоди про асоціацію, включно зі створенням поглибленої та всеохоплюючої зону вільної торгівлі.

«Тому ми впевнені в успішному саміті Україна-ЄС, який відбудеться в Києві 19 грудня», - наголосив Президент.

За його словами, наступний рік для України також «буде європейським». «Ми налаштовані на підписання угоди з Європейським Союзом, на визнання за Україною права набуття повноправного членства в ЄС», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.