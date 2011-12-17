Адвокати написали Пшонці, як Ландік став «жертвою міліційного свавілля»

Адвокати депутата Луганської міськради Романа ЛАНДІКА просять генерального прокурора України Віктора ПШОНКУ припинити як незаконне кримінальне переслідування їхнього підзахисного і притягнути до відповідальності посадових осіб луганської міліції за фальсифікацію матеріалів справи.

Із відповідною заявою, копія якої передана УНІАН, на ім’я генпрокурора звернулись адвокати Р.ЛАНДІКА Наталія СУСЛІКОВА та Юрій БЕРЕЗОВСЬКИЙ.

«Висунуте проти нашого підзахисного обвинувачення грубо спотворює дійсні обставини подій і свідчить про навмисне ігнорування органами досудового слідства фактичних обставин подій та втиснення їх шляхом фальсифікацій у штучно створену фабулу обвинувачення, а в ході розгляду справи у суді стало очевидним, що дії Р.ЛАНДІКА не містять складу інкримінованого йому злочину», - зазначається у заяві адвокатів.

Н.СУСЛІКОВА та Ю.БЕРЕЗОВСЬКИЙ вважають, що «діям потерпілої у справі Марії КОРШУНОВОЇ, яка була ініціатором конфлікту і яка почала бійку, завдавши ЛАНДІКУ тілесні ушкодження, в ході досудового слідства була дана неправильна оцінка, яка суттєво вплинула на правову оцінку всіх події і дій Р.ЛАНДІКА, який, будучи потерпілим, внаслідок незаконних дій працівників МВС, опинився обвинуваченим».

Адвокати у заяві до генпрокурора також вказують на те, що слідчими луганської міліції, які розслідують кримінальну справу за обвинуваченням Р.ЛАНДІКА, з метою перешкоджання, на думку адвокатів, правосуддю і незаконного притягнення їхнього підзахисного до кримінальної відповідальності за нібито безпричинне застосування сили до М.КОРШУНОВОЇ і злісне хуліганство, були виділені в окреме провадження матеріали за фактом спричинення М.КОРШУНОВОЮ тілесних ушкоджень Р.ЛАНДІКУ. При цьому очевидно, зазначають автори заяви, що дії М.КОРШУНОВОЇ мали досліджуватися та оцінюватися в сукупності з усіма обставинами справи, і вірна правова оцінка саме дій М.КОРШУНОВОЇ є ключовою для вірної правової оцінки дій Р.ЛАНДІКА.

Н.СУСЛІКОВА та Ю.БЕРЕЗОВСЬКИЙ стверджують, що в інтернеті з’явились фрагменти відеозаписів інциденту, з вилученням епізоду дій М.КОРШУНОВОЇ. Тому слідчий орган незаконно відмовив Р.ЛАНДІКУ у порушенні кримінальної справи стосовно М.КОРШУНОВОЇ за відсутністю в її діях складу злочину, наголосили адвокати.

Таким чином, зазначають Н.СУСЛІКОВА та Ю.БЕРЕЗОВСЬКИЙ, очевидним є те, що слідством у справі допущена не тільки необ`єктивність, однобічність і неповнота, а й здійснено фальсифікацію, яка призвела до притягнення завідомо невинуватого до кримінальної відповідальності.

У зв’язку з цим сторона захисту Р.ЛАНДІКА висловлює переконання, що «зазначену навмисну фальсифікацію матеріалів справи процесуально неможливо усунути в ході судового слідства без належної правової оцінки дій М.КОРШУНОВОЇ в частині провокації конфлікту і подальшого нанесення Р.ЛАНДІКУ тілесних ушкоджень». Ця обставина істотно впливає на можливість прийняття судом законного рішення у справі, вважають адвокати.

Враховуючи викладене, Н.СУСЛІКОВА і Ю.БЕРЕЗОВСЬКИЙ просять генпрокурора «з метою відновлення законності у даній справі терміново втрутитись у ситуацію та вжити заходів прокурорського реагування для припинення кримінального переслідування Р.ЛАНДІКА за відсутністю в його діях складу злочину».

Також захисники просять В.ПШОНКУ скасувати постанову про відмову у порушенні кримінальної справи стосовно М.КОРШУНОВОЇ, порушивши натомість кримінальну справу за фактом її замаху на вбивство, а також притягнути до кримінальної відповідальності службових осіб луганської міліції за притягнення завідомо невинуватого до кримінальної відповідальності, поєднане з фальсифікацією матеріалів справи та незаконним арештом Р.ЛАНДІКА.

Довідка УНІАН. 4 липня вночі в ресторані «Баккара» в Луганську син народного депутата від Партії регіонів Володимира ЛАНДІКА, депутат Луганської міськради Р.ЛАНДІК побив М.КОРШУНОВУ.

Відеозапис побиття потрапило до інтернету.

7 липня прокуратура Луганської області порушила кримінальну справу стосовно Р.ЛАНДІКА за ч. 3 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Його було оголошено в розшук і затримано в Краснодарі (РФ).

21 вересня Р.ЛАНДІКА екстрадували з Росії до України для притягання до кримінальної відповідальності, а 24 вересня - етапували до Луганська.

26 вересня Ленінський районний суд Луганська залишив Р.ЛАНДІКА під вартою до виголошення вироку.

31 жовтня стало відомо, що Р.ЛАНДІК і М.КОРШУНОВА підписали мирову угоду.

8 грудня потерпіла М.КОРШУНОВА підтвердила в суді одержання компенсації у розмірі 5 тис. дол.

9 грудня батько обвинуваченого заявив, що передав дівчині 320 тис. грн.