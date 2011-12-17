МЗС Польщі заспокоює: асоціацію з ЄС можна парафувати й після саміту

Європейський Союз може парафувати угоду про асоціацію з Україною до кінця поточного року після саміту, запланованого на 19 грудня у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це заявив міністр з європейських справ МЗС Польщі Міколай ДОВГІЛЕВИЧ, якого цитують польські медіа.

"Думаю, що до кінця грудня ми зможемо парафувати угоду про асоціацію з Україною", - сказав він на прес-конференції за підсумками головування Польщі в ЄС.

Відповідаючи на уточнююче запитання журналістів, він сказав, що парафування угоди може відбутися вже після саміту в Києві.

"Не маю упевненості, але думаю, що це можливо, що до кінця року (угода буде парафована)", - сказав польський дипломат.

Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС розпочали переговори про угоду про асоціацію, яка включатиме зону вільної торгівлі, в 2007 році. У листопаді сторони заявили про завершення переговорів на технічному рівні. Разом з тим, восени цього року українська сторона почала наполягати на закріпленні в документі перспективи членства в ЄС для України.

14 грудня голова Представництва Європейського Союзу в Україні Жозе Мануель Пінту ТЕЙШЕЙРА наголосив, що в ЄС сподіваються, що в Україні буде створена «політична база» для парафування угоди про асоціацію.

15 грудня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сказав, що напередодні саміту Україна-ЄС 19 грудня Євросоюз не має претензій до України, окрім справи колишнього прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

16 грудня один із дипломатів держав Європейського Союзу на умовах анонімності сказав, що Європейський Союз на саміті з Україною 19 грудня у Києві не парафує угоду про асоціацію, аби не легітимізувати ситуацію в країні, пов`язану із використанням судів для переслідування опозиційних політиків.

Довідка УНІАН. Парафування угоди про асоціацію з ЄС є лише формальним підтвердженням завершення переговорів. Набути чинності документ може лише після його підписання та ратифікації Європарламентом і національними парламентами 27 держав Євросоюзу та України.