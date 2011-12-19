Ахметов більше не хоче сидіти в парламенті

Народний депутат від Партії регіонів, засновник добродійного фонду «Розвиток України», президент ФК «Шахтар» Рінат АХМЕТОВ заявляє, що не балотуватиметься до Верховної Ради на виборах 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час відвідин дитячого будинку сімейного типу сім`ї ПІНЧУКІВ у Дніпропетровську.

Ця поїздка відбулася сьогодні, в день Святого Миколая, в рамках щорічної добродійної акції «Рінат АХМЕТОВ, Ігор КРУТОЙ – дітям!».

«Я не збираюся йти до парламенту, я не збираюся балотуватися. Я це рішення прийняв давно. І якщо мені призначено це сказати тут, отже, я тут кажу: до парламенту я йти не буду», - наголосив Р.АХМЕТОВ.

Він сказав, що буде й далі займатися добродійністю. «Добродійністю займатимуся і збільшуватиму бюджет (на добродійність – УНІАН). Добродійність у моєму серці назавжди. Я хочу побачити, що ми не займаємося видимістю, а вирішуємо проблеми, і людям від цього краще», - зазначив Р.АХМЕТОВ.

Довідка УНІАН. Сьогодні 19 грудня, в день Святого Миколая, в Дніпропетровську та області пройшла щорічна добродійна акція «Рінат АХМЕТОВ, Ігор КРУТОЙ - дітям». Цього року акція розширила свою географію: вперше за одинадцять років російський композитор Ігор КРУТОЙ і засновник фонду «Розвиток України», президент ФК «Шахтар» Р.АХМЕТОВ приїхали в гості до дітей-сиріт з дитячих установ Дніпропетровської області.

Тут фонд «Розвиток України» разом з Дніпропетровською облдержадміністрацією з травня 2011 року реалізовує проект «Сім`я для дитини». Область стала лідером із влаштування дітей у прийомні сім`ї і дитячі будинки сімейного типу. Загальний бюджет акції цього року – 5 млн. грн. Бюджет програми фонду з розвитку сімейних форм виховання «Сирітству – ні» - 12,8 млн. грн.