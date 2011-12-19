Азаров - про саміт: не могло статися того, чого і не планувалося

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ упевнений, що Україна не зверне зі шляху європейської інтеграції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам на брифінгу у Празі, коментуючи результати саміту Україна-ЄС, який проходить сьогодні у Києві.

«Треба, насамперед, сказати, чи планувалося на саміті підписання і парафування угоди. Планувалося чи ні? Не планувалося. Тому не могло статися того, чого і не планувалося», - сказав М.АЗАРОВ.

Він підкреслив, що сторони домовилися, що з урахуванням існування цілої низки технічних деталей «процес парафування, підписання кожної сторіночки цього багатотомного документа… було домовлено, що цей процес буде пізнішим».

М.АЗАРОВ відзначив, що всі проблеми у відносинах з Європейським Союзом є прохідними.

«Є фундаментальні проблеми, довгострокові, стратегічні. Це питання взаємовідносин України і Європейського Союзу, питання стратегічної співпраці, і ніколи тимчасові перехідні питання не мають ані затінювати, ані підміняти, ані відсторонювати розв’язання стратегічних питань», - підкреслив М.АЗАРОВ.

Він наголосив, що є оптимістом і упевнений, що Україна не зверне зі шляху європейської інтеграції.